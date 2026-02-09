В Кабардино-Балкарии задержали курьера мошенников из Тульской области

В Нальчике задержан 18-летний курьер телефонных мошенников из Тульской области. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по КБР Фото: пресс-служба ГУ МВД России по КБР

О мошеннических действиях в полицию заявила 88-летняя местная жительница. По предварительным данным, ей звонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил пострадавшей о подозрительных операциях по ее банковской карте и угрозе обвинения в финансировании экстремистской деятельности.

«Под предлогом декларирования средств, чтобы избежать уголовного преследования, пенсионерку убедили передать деньги посреднику. В результате обмана пострадавшая лишилась 450 тыс. руб.».

Посредник был задержан по горячим следам. В полиции фигурант человек пояснил, что нашел предложение о подработке в одном из мессенджеров и согласился на незаконные действия.

Наталья Белоштейн