«Модель не просто похожа, в профиль это практически Range Rover»

Дмитрий Гронский — о Xpeng

Как говорил китайский мыслитель Конфуций, «есть три пути, которые ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь опыта – это путь самый горький, и путь подражания — самый легкий путь». Похоже, китайские автопроизводители отлично усвоили философию своего великого земляка, потому что выбирают, как правило, самый легкий путь.

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Nick Carey / Reuters

Фото: Chery

Фото: XPeng

Может быть автопром из Поднебесной теперь уже сам способен учить всех и каждого, как утверждают многие, но количество копирований того же Range Rover, например, заставляет в этом усомниться. Есть как минимум полдюжины китайских автомобильных марок, в модельной линейке которых найдется кроссовер в той или иной степени пародирующий внешность британской машины. Это и Lynk & Co 900, и более бюджетный GAC GS8. Осенью в Китае стартовали продажи флагмана Chery под названием Fulwin T11 — тоже такой Range Rover, по крайней мере, внешне. А еще есть Zeekr 9X, и этот список можно продолжать.

Но на днях китайская компания Xpeng опубликовала изображения нового флагманского шестиместного кроссовера GX. Модель не просто похожа, в профиль это практически Range Rover. Автомобиль получит полноуправляемое шасси и гибридную силовую установку. Без подзарядки и дозаправки этот кроссовер сможет проехать более 1 тыс. км. Ожидается, что премьера модели состоится на автосалоне в Пекине этой весной, тогда же станут известны ее подробные технические характеристики, а также цена.

К слову, если большинство прочих китайских копий Range Rover пока обитают далеко от Европы вообще и от Туманного Альбиона в частности, то Xpeng прописался в Старом Свете уже довольно давно. Электромобили марки сначала появились, конечно же, в Норвегии это случилось в 2021 году, а сегодня официально представлены уже в почти полусотне стран. А на прошлой неделе выпуск автомобилей Xpeng был налажен на предприятии Magna Steyr в Австрии, одном из крупнейших в центральной Европе предприятий по контрактной сборке. Будут ли там производить китайский Range Rover, пока неизвестно.

Дмитрий Гронский

