Как говорил китайский мыслитель Конфуций, «есть три пути, которые ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь опыта – это путь самый горький, и путь подражания — самый легкий путь». Похоже, китайские автопроизводители отлично усвоили философию своего великого земляка, потому что выбирают, как правило, самый легкий путь.

Может быть автопром из Поднебесной теперь уже сам способен учить всех и каждого, как утверждают многие, но количество копирований того же Range Rover, например, заставляет в этом усомниться. Есть как минимум полдюжины китайских автомобильных марок, в модельной линейке которых найдется кроссовер в той или иной степени пародирующий внешность британской машины. Это и Lynk & Co 900, и более бюджетный GAC GS8. Осенью в Китае стартовали продажи флагмана Chery под названием Fulwin T11 — тоже такой Range Rover, по крайней мере, внешне. А еще есть Zeekr 9X, и этот список можно продолжать.

Но на днях китайская компания Xpeng опубликовала изображения нового флагманского шестиместного кроссовера GX. Модель не просто похожа, в профиль это практически Range Rover. Автомобиль получит полноуправляемое шасси и гибридную силовую установку. Без подзарядки и дозаправки этот кроссовер сможет проехать более 1 тыс. км. Ожидается, что премьера модели состоится на автосалоне в Пекине этой весной, тогда же станут известны ее подробные технические характеристики, а также цена.

К слову, если большинство прочих китайских копий Range Rover пока обитают далеко от Европы вообще и от Туманного Альбиона в частности, то Xpeng прописался в Старом Свете уже довольно давно. Электромобили марки сначала появились, конечно же, в Норвегии это случилось в 2021 году, а сегодня официально представлены уже в почти полусотне стран. А на прошлой неделе выпуск автомобилей Xpeng был налажен на предприятии Magna Steyr в Австрии, одном из крупнейших в центральной Европе предприятий по контрактной сборке. Будут ли там производить китайский Range Rover, пока неизвестно.

Дмитрий Гронский