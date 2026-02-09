Число работников с неполной занятостью в Челябинской области выросло на 19%

Челябинская область вошла в тройку российских регионов с наибольшей долей сотрудников с частичной занятостью. Почти 21% от общего числа занятых работали неполный день в третьем квартале 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это на 19% больше, сообщает FinExpertiza.

Всего в октябре-декабре прошлого года в Челябинской области официально неполный рабочий день трудились 169,8 тыс. человек. По доле таких работников Южный Урал опережают только Пермский край — 21,7% (127,7 тыс. человек) и Нижегородская область — 21,6% (178,9 тыс.).

Аналитики использовали данные Росстата о движении работников и неполной занятости на крупных и средних предприятиях всех отраслей и форм собственности со штатом более 15 человек. В целом по России неполная занятость достигла максимума за последние 10 лет. В третьем квартале 2025 года неполный день работали 5,5 млн человек. Это на 12,4% больше, чем годом ранее. Доля частично занятых в целом по стране составила 16,2% от общего числа работающих.

Аналитики подчеркивают, что за год наибольшую динамику роста показала категория сотрудников, переведенных на неполный рабочий день по инициативе работодателя, — в восемь раз: с 8,7 тыс. до 69,2 тыс. человек. Находившихся в простое работников стало больше на 62,6% — со 101,5 тыс. до 165 тыс. человек. Большинство россиян имели неполную занятость в связи с оформлением отпуска без сохранения зарплаты. Таких в третьем квартале было 4 млн человек, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Еще 1,27 млн человек частично занятых трудились неполный день по соглашению сторон. Это на 12,7% больше по сравнению с третьим кварталом 2024 года.

Наибольший годовой прирост частично занятых зафиксирован в обрабатывающей промышленности — на 20,5% или 264,7 тыс. человек. 60% увеличения пришлось на автопром, металлургию, производство прочих транспортных средств, компьютеров, а также производство машин и оборудования.