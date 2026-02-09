Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ижевска составила 17,5%

В 2025 году в Ижевске на рынке новостроек было заключено 6,3 тыс. сделок с общим объемом реализации 302,1 кв. м., следует из данных сервиса «Объектив.РФ». Среднемесячное поглощение составило 529 сделок. В декабре количество сделок достигло 789.

Ипотека остается основным инструментом финансирования: 73% сделок заключены с использованием кредитных средств. Доля сделок по договорам купли-продажи составила 20,7%.

Доля сделок с дисконтами в 2025 году составила 35,2%, средний размер скидки — 5,5%. Доля сделок с увеличением к прайсовой цене зафиксирована на уровне 33,8%, средний размер удорожания составил 14,5%.

Объем предложения на первичном рынке снизился на 6%. В январе 2026 года экспозиция составила 379 тыс. кв. м. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 17,5% и достигла 134,5 тыс. руб.

Анастасия Лопатина