Астраханская область стала лидером по доступности продуктовой корзины в 2025 году

В Астраханской области потребительская корзина стала самой доступной в России по итогам 2025 года. Ее стоимость составила 21 758,5 руб. Такие данные опубликовал Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России». Средняя стоимость фиксированного набора товаров по РФ — 25 783,7 руб.

Астраханская область стала лидером по доступности продуктовой корзины в России

Фото: Марина Окорокова Астраханская область стала лидером по доступности продуктовой корзины в России

Фото: Марина Окорокова

Саратовская область стала третьей по уровню стоимости фиксированного набора товаров в стране и первой в ПФО. Стоимость потребительской корзины составила 21 922,4 руб.

В Пензенской области корзину оценили в 22 082 руб. Самый дорогой фиксированный набор продуктов из регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» оказался в Волгоградской области. Там продуктовая корзина стоила 22 417,1 руб. по итогам 2025 года.

Самая высокая стоимость фиксированного набора оказалась на Чукотке — 41 535 руб.

Марина Окорокова