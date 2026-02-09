В Северной Осетии открыли движение по Транскавказской автомагистрали

В Северной Осетии движение всех видов транспорта по участку «Бурон — Северный портал Рокского тоннеля» Транскавказской автомагистрали возобновилось с 13:40 9 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проезд в обоих направлениях разрешен до особого распоряжения. Решение принято после завершения расчистки дорожного полотна и обеспечения безопасных условий для движения. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Северной Осетии Транскам закрыли для грузовиков из-за снегопада.

Константин Соловьев