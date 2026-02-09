Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Следующая фотография 1 / 11 Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior Фото: Dior

Недавно в Париже, в гранд-отеле Bristol, состоялся аукцион, который Vogue назвал «продажей XXI века» в мире моды. С торгов ушла часть крупнейшей частной коллекции вещей Christian Dior, принадлежавших Муне Аюб. Муна Аюб — «ливанска Золушка», как прозвали ее в СМИ, в конце 1970-х, работая официанткой в ресторане, она встретила своего будущего мужа — Нассера Ибрагима аль-Рашида, саудовского предпринимателя, миллиардера и советника короля. И уже в 1970-80-е стала не просто клиенткой, а одной из самых значимых покупательниц haute couture.

Объясняя причину продажи, сама Аюб говорила, что эти вещи «служили ей всю жизнь», и теперь пришло время передать их другим поколениям — музеям и коллекционерам, чтобы они продолжили жить дальше. Среди предметов, переданных новому поколению, было платье Dior из коллекции Clochards Джона Гальяно 2001 года, проданное за €663 тыс., костюм — пальто и брюки — из той же коллекции, ушедший за €624 тыс.; металлическое платье Джона Гальяно из коллекции Sideral 2003 года (€546 тыс.); платье из коллекции Maasai 1997 года (€510 тыс.); костюм Dior из ткани с узнаваемым газетным принтом того же Джона Гальяно 1997 года — €390 тыс. Среди более поздних работ — жакет-пальто Dior Рафа Симонса из коллекции осень-зима 2014 года, около €91 тыс., и бисерное платье Dior времен Джанфранко Ферре из коллекции Orient Express начала 1990-х, ушедшее за €58,5 тыс. Муна не впервые инициирует такие торги. Три года назад, в 2023-м с молотка ушла часть ее коллекции купюра Chanel.

Анна Минакова