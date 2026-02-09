Бронирование отелей Кубани на февральские праздники выросло вдвое

В отелях Краснодарского края зафиксировали двукратное увеличение резервирований номеров на февральские праздники 2026 года по сравнению с прошлогодними показателями. Период празднования охватывает 20–25 февраля, пишет «BFM Кубань» со ссылкой на аналитиков сервиса «Туту.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лидерами популярности стали горные курорты региона. Эсто-Садок показал максимальный прирост — 80%, Адлер занял второе место с ростом 62%, а Красная Поляна продемонстрировала увеличение на 30%.

В этом году список праздничных направлений пополнили Анапа и Дагомыс. Хотя количество бронирований в этих местах пока остается небольшим, специалисты ожидают повышения интереса туристов по мере приближения февральских дат.

Алина Зорина