Саратовские управляющие компании задолжали 114 млн «Ситиматику» за вывоз мусора

По итогам января этого года общая задолженность управляющих компаний и ТСЖ Саратовской области перед региональным оператором «Ситиматик» превысила 114 млн руб. Из этой суммы 93 млн руб. составляют просроченные платежи, задержанные на два и более месяца, согласно данным анализа платежной дисциплины, проведенного специалистами Саратовского филиала регоператора.

Часть должников находится в процессе банкротства

Часть должников находится в процессе банкротства

Фото: Саратовский филиал АО «Ситиматик»

Среди крупных должников, продолжающих управление многоквартирными домами, выделяются ООО «УК Соколовогорская ЖЭК» с долгом свыше 2,5 млн руб., ТСЖ «Восход» — более 2,2 млн руб., ООО «Саржилкомплекс» — свыше 1,7 млн руб., ООО «УК Волжская-Саратов» — более 1,5 млн руб. и ООО «Альбион» — более 1,3 млн руб.

Около 30% от общей задолженности, что составляет около 34 млн руб., приходится на пять компаний, находящихся на различных этапах процедуры банкротства. К ним относятся ООО «УК Сфера», ООО «Дом Сервис», ООО «УК «Фортуна», ООО УО «Домовой Совет» и ООО «Умный Дом».

Нина Шевченко