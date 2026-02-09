Суд признал недействительной продажу 3,6 га земли в Предгорном районе

В Ставропольском крае суд признал недействительными сделки с земельными участками общей площадью свыше 3,6 га в Предгорном районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратура Ставропольского края

По данным правоохранителей, житель округа самовольно выделил около поселка Железноводского земельный массив за пределами участка, принадлежащего совхозу на правах коллективно-долевой собственности. Впоследствии из этого массива площадью более 3,6 га в границах муниципалитета сформировали более 100 земельных участков. Их продали третьим лицам через перепродажу и договоры дарения.

Прокуратура подала в суд иск с требованием аннулировать межевой план, а также формирование и выдел участков в натуре. Суд удовлетворил требования прокурора.

Константин Соловьев