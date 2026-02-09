Западный обход Краснодара входит в список привлекательных локаций для покупки жилья в краевой столице

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-cлужба ГК ДОГМА Фото: пресс-cлужба ГК ДОГМА

По данным исследования, более половины респондентов в возрастных группах 35-44 и 45+ готовы рассматривать район Западного обхода при покупке квартиры. Результаты показали, что у аудитории от 35 до 44 лет интерес к этому району выше, чем у категории опрошенных от 45 лет — 61% и 54% соответственно.

Положительное отношение к Западному обходу формируется сразу по нескольким причинам. Респонденты отмечают общее благоприятное впечатление — локацию считают хорошей и приятной для жизни. Также роль играет и восприятие территории как новой, благоустроенной и перспективной с точки зрения инфраструктуры. Кроме того, преимуществом называют расширение дорожной сети и строительство трамвайной линии. Небольшая доля респондентов связывает интерес к району с личными обстоятельствами. Например, близостью к работе или текущему месту проживания. Среди наиболее значимых факторов — расположение, транспортная доступность и приемлемая стоимость недвижимости.

«Западный обход Краснодара мы рассматриваем как один из самых перспективных и динамично развивающихся районов города. Здесь есть потенциал для комплексного развития территорий, создания современной инфраструктуры и комфортной городской среды. Реализуя наши проекты, мы не просто строим жилье, а последовательно формируем полноценное пространство для жизни — с образовательными, социальными, торговыми и рекреационными объектами, ориентированное на долгосрочные потребности жителей»,— прокомментировал Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

DOGMA активно реализует проекты на Западном обходе Краснодара. Среди них — ЖК «Самолет». По данным ЕРЗ, это самый крупный ЖК в стране. Проект возводят по принципу «город в городе». Он объединяет 70 жилых корпусов, 4 школы, 10 детских садов, торговые и спортивные объекты, а также благоустроенные парки и аллеи.

О компании Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,4 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 113 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

