В Югре арестовали троих мужчин, подозреваемых в вымогательствах с насилием

Лангепасский городской суд (ХМАО-Югра) арестовал троих местных жителей, обвиняемых в серии вымогательств, сопряженных с насилием, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО-Югры. Они останутся под стражей до 6 апреля.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре, фигуранты были задержаны накануне сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Среди злоумышленников — 22-летний ранее судимый житель города, его 21-летний брат и друг того же возраста.

По данным оперативников, фигуранты угрожали распространением ложных сведений о незаконной деятельности жертв, включая обвинения в сбыте наркотиков. С помощью таких угроз они требовали деньги у 25-летней местной жительницы. Сообщники ворвались в ее квартиру, заклеили рот скотчем, облили кипятком одну руку и прижгли другую к плите. Однако их требования не были выполнены. Аналогичным образом они запугивали 40-летнего жителя Лангепаса. Злоумышленники подкараулили мужчину в подъезде и стали вымогать у него деньги. Узнав, что у потерпевшего нет денег, они избили его.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли сотовые телефоны, документы, банковские карты, а также пневматический пистолет и нож, которые, по предварительным данным, могли использоваться в других преступлениях. Следственным отделом ОМВД по Лангепасу возбуждены уголовные дела по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Следственные действия продолжаются.

Полина Бабинцева