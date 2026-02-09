В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за снегопада

Ночью и днем 10 февраля на территории Челябинской области вновь ожидаются сильный снег и гололед. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.

В ведомстве водителям рекомендуют использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 10 февраля прогнозируется температура в пределах от –8°C до –13°С, на крайнем севере до –16°C. Днем она останется примерно на том же уровне — от –7°C до –12°C. Ветер северной четверти 3–8 м в секунду, днем местами порывы до 12 м.

Виталина Ярховска