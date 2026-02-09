«Предприниматели не считают зазорным объединяться»

В Саратове бизнес-общение выходит в офлайн и масштабируется. Предприниматели организуют нетворкинг-сессии, книжные клубы, бизнес-завтраки и многое другое. Они понимают, что не так страшна конкуренция между ними, как внешние условия, которые формируют надзорные органы и законодательство. И для того чтобы противостоять ухудшающейся рыночной конъюнктуре, предприниматели уже не считают зазорным или опасным встречаться, объединяться и сообща обсуждать свои проблемы.

Предпринимательских встреч стало заметно больше. В Саратове появилось несколько ярких бизнес-сообществ: как официальных, признанных на федеральном уровне, так и неформальных тусовок. Они очень разные по своей сути, форме и наполнению, и каждый предприниматель может найти что-то интересное для себя. На первом в 2026 году мероприятии в рамках «Полезных завтраков Опоры России» выступил эксперт, который уже пятый год подряд рассказывает, каких экономических показателей достигла Саратовская область и Россия в целом, какие существуют тренды в экономике и покупательских настроениях, чего нам ждать в наступающем году. На «Полезный завтрак» пришли около 50 человек, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Также проводятся сессии сценарного планирования. По примеру экспертов Давосского экономического форума, которые за пару недель до мероприятия начинают обрабатывать огромные массивы информации: экономической, социальной, политологической. На основе этих данных они готовят несколько вариантов развития мировой экономики. Понятно, что у нас не 150-200 экспертов, но мы собираемся по 30-35 человек, делимся на команды и прогнозируем несколько сценариев развития экономики — номинальный, оптимистичный, пессимистичный.

Есть и другие сообщества, где проходят встречи со специалистами в более узком кругу. Например, микро-коучинг. Предприниматели собираются в небольшие группы, по 7-10 человек, и помогают друг другу в развитии бизнеса в теплой доверительной обстановке, выступая одновременно и наставниками, и вдохновителями.

Совершенно иное дело — малые платные нетворкинг-сессии для построения новых знакомств. Раз люди приходят и участвуют, значит, им это нужно. Однако стоит сказать, что не все ежики одинаково полезны. Мне кажется, здесь больше толку будет от участия в крупных компаниях и сообществах, где можно познакомиться с большим количеством предпринимателей без снобизма. И это можно делать бесплатно с гораздо большей эффективностью, потому что у каждого крупного сообщества есть свой индивидуальный облик и круг приверженцев. А те, кто собирает по 15 человек с целью взять с них по тысяче-полторы руб., просто исчезнут довольно быстро, и все придет к своему нормальному состоянию.

Отдельно хотелось бы упомянуть книжные клубы. Для меня было большим удовольствием обнаружить, что в Саратове открылось несколько таких клубов. В «Опоре России», в «Деловаре», есть книжный клуб у саратовского HR-сообщества. И это неудивительно, мы же исторически были самой читающей страной. В книжных клубах люди обсуждают проблемы, ответы на которые недодает телевидение и интернет — то, чего им не хватает во внешней среде. Эту нехватку и заполняют книжные клубы, где собираются люди со схожими интересами в одном культурном слое, берут интересные книги, читают их, обсуждают и делают выводы. Это очень полезно.

В «Опоре России» у меня есть знакомая, занимающаяся бизнесом в сфере общепита. А он весь соткан из проблем. Она говорит: когда что-то нервное происходит на работе, с кем ты поделишься? На работе не все сотрудники тебе посочувствуют, прямо скажем, не всех из них беспокоит твое благополучие. Дома твои рабочие проблемы тоже не нужны. Обратишься к друзьям? Если они работают по найму, для них твои проблемы тоже далеки, они не понимают, зачем ты вообще этим занимаешься. И только когда ты приходишь в среду предпринимателей и говоришь о своей предпринимательской беде, тебя со 100-процентной вероятностью выслушают и поддержат. Если это часто встречающаяся проблема, то дадут контакты юриста или специалиста, который в этом хорошо разбирается и сможет помочь. Предпринимательские сообщества этим и хороши: ты в кругу своих — людей с одинаковыми интересами и схожими ценностями, где ты можешь среди таких же, как ты, пообщаться, поделиться проблемами и получить очень быстро достоверный и грамотный ответ.

Есть и сообщества для начинающих предпринимателей, там процветает «успешный успех», там очень много инициативы, активности. Мало экспертизы, маловато знаний, но тем не менее это тоже необходимо. Мы ведь тоже проходили такие этапы в становлении бизнеса, очень многому учились друг у друга. Есть же даже выражение: «Хорошо, когда есть человек, об кого можно подумать». Обсуждая свои идеи, проекты, проблемы бизнеса с грамотным человеком, ты сам в конце концов можешь прийти к пониманию, что тебе нужно изменить или в какую сторону двигаться.