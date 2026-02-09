В Челябинске бывшему замминистра экономики дали восемь лет колонии за взятки

Центральный районный суд Челябинска признал бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2,8 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Первого замминистра экономики региона Антона Бахаева задержали в июле 2018 года сотрудники УФСБ России по региону. Суд и следствие установили, что во время XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 8-9 ноября 2017 года, он получил 3 млн руб. в качестве взятки. Взамен замминистра помог аффилированной компании заключить договор с подведомственным Агентством международного сотрудничества Челябинской области.

Изначально на Антона Бахаева и действующего тогда руководителя Агентства международного сотрудничества региона Ольгу Алейникову завели дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре арестовали директора рекламного агентства «Элефант», депутата совета Центрального района Михаила Смирнова по тому же обвинению. В марте 2022 года судья взял самоотвод по этому делу. В 2024 году Антона Бахаева осудили на четыре года колонии строгого режима, Михаила Смирнова — на шесть лет условного лишения свободы. В октябре того же года приговор отменили по ходатайству прокуратура, дело направили на новое рассмотрение.

Михаилу Смирнову 9 февраля 2025 года суд назначил восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет за дачу взятки.

Виталина Ярховска