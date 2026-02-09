В Краснодаре гражданина Индии осудили за совращение детей

В Краснодаре по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних осужден гражданин Индии Бариндера Сингха. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима по ч. 5 ст. 132 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Краснодарский краевой суд установил, что фигурант Сингха в декабре 2023 года, будучи в Усть-Лабинске, организовал групповой видеозвонок с участием пяти несовершеннолетних 9–10 лет. Дети при этом проживали в другом регионе. Во время звонка, как посчитал суд, фигурант совершил действия сексуального характера. Возраст потерпевших для обвиняемого был очевиден, отмечают в суде.

Суд вынес обвинительный приговор. Помимо заключения, гражданин Индии также лишен права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо с обслуживанием учреждений и организаций, занимающихся обучением и воспитанием детей и подростков, сроком на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков