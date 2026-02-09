В КБР в отношении мирового судьи в отставке возбудили уголовное дело

В Кабардино-Балкарии мировой судья в отставке стал фигурантом уголовного дела. Мухамеда Темботова обвиняют в получении взяток (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Темботов был мировым судьей судебного участка № 7 Нальчикского судебного района. Установлено, что с ноября 2024 года по май 2025 года он вступил в сговор со своим секретарем Марианной Карасовой и помощником Еленой Рашидовой. Фигурант неоднократно получал взятки размере от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. от участников судопроизводства за принятие выгодных им решений по административным делам.

В мае злоумышленников задержали после получения очередного вознаграждения. Секретаря и помощника бывшего мирового судьи также привлекут к уголовной ответственности.

Мария Хоперская