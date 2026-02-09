Жители Ставропольского края за неделю перевели мошенникам более 28 млн рублей
За прошедшую неделю жители Ставропольского края перевели на счета мошенников более 28 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Одной из жертв мошенников стала 50-летняя жительница Благодарненского округа. Вначале ей пришло уведомление о посылке от родственника, позже с пострадавшей связался якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что в отправлении обнаружены деньги, добытые незаконным путем. Чтобы не допустить проблем с законом, он убедил перевести потерпевшую 4 млн руб. на его счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).