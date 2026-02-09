Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Движение по проспекту Ленина в Екатеринбурге ограничат утром 20 февраля

Движение по проспекту Ленина в Екатеринбурге ограничат 20 февраля из-за возложения цветов к памятнику Георгию Жукову. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Движение перекроют на час с 9:45 до 10:45 от ул. Мичурина до ул. Луначарского. Возложение цветов пройдет у штаба Центрального военного округа (ЦВО).

Автобусы, которые идут по этому участку, будут ехать через ул. Восточную, по ул. Малышева, а затем возвращаться на пр. Ленина по ул. Луначарского. Водителей автомобилей городские власти просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Анна Капустина

