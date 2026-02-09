С ФК «Ростов» после погашения части долга сняли трансферный бан

ФК «Ростов» смог погасать часть долгов и начал выплачивать зарплаты. С клуба снят трансферный бан. Об этом сообщил генеральный директор клуба Игорь Гончаров в интервью изданию «РБ Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

Господин Гончаров отметил, что клубу удалось урегулировать большую часть своих финансовых обязательств. Осталась лишь небольшая задолженность, которую клуб продолжает решать совместно с региональными властями.

Сообщения о миллиардных долгах не соответствуют реальному положению дел. Благодаря подписанным рекламным контрактам и погашению долга перед уругвайским ФК «Пеньяроль», с клуба снят трансферный бан. В результате этого футболисты и сотрудники начали получать зарплату вовремя.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», что по решению Арбитражного суда Ростовской области ФК «Ростов» выплатит региональному министерству по физической культуре и спорту 168,4 млн руб. С клуба взыскиваются средства гранта в качестве процентов за их использование.

Наталья Белоштейн