В Ставропольском крае построят солнечную электростанцию на 22 МВт и форелеферму

Ставропольский край в 2026 году начинает строительство солнечной электростанции мощностью 22 МВт и форелеводческого хозяйства. Общие инвестиции превысят 1,3 млрд руб., сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в интервью изданию «Эксперт Юг». Проекты укрепят позиции края в возобновляемой энергетике и аквакультуре.

Строительство солнечной станции стартует в Нефтекумском округе. Компания ООО «Солерджи» вложит около 1 млрд руб. в объект площадью 19 га с 35 тыс. солнечных панелей. Губернатор Владимир Владимиров ранее анонсировал соглашение с инвестором и запуск в 2026 году. Станция завершится к 2033 году и снизит нагрузку на традиционные мощности, вырабатывая десятки миллионов кВт·ч ежегодно без выбросов. Это вторая СЭС в крае после объекта 2019 года, который уже обеспечивает промышленные площадки. Власти выделяют участок в аренду без торгов и компенсируют инфраструктурные затраты, чтобы привлечь частный капитал.

Форелеводческое хозяйство возведут в селе Воронежском Кочубеевского округа. Инвестор ООО "АкваФерма" направит 310 млн руб. на полный цикл производства — от маточного стада и икры до товарной рыбы весом несколько тысяч тонн в год. Комплекс займет 25 тыс. кв. м с бассейнами и инкубатором, использует воду реки Большой Зеленчук. Инженерная подготовка завершена, срок реализации — до 2030 года. Проект закроет дефицит живой форели на рынке, создаст десятки рабочих мест и стимулирует переработку.

Проекты вписываются в инвестпортфель края на 198,5 млрд руб., одобренный в декабре 2025 года. Регион наращивает несырьевые вложения через федеральные программы и льготы на подключение к сетям. По словам Доронина, они повысят ВРП и экспортный потенциал АПК. Ставрополье уже лидирует на Юге по ВИЭ, а рыбоводство усилит продовольственную безопасность. Реализация подтвердит курс на устойчивый рост капитала в основной капитал.

Станислав Маслаков