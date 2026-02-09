Троичанина осудили условно за перевозку безакцизного алкоголя на 1,2 млн рублей

Варненский районный суд признал 36-летнего жителя Троицка виновным в хранении и перевозке для продажи немаркированного алкоголя на 1,2 млн руб. и незаконном использовании чужого товарного знака (п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180 УК РФ). Его приговорили к двум годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Выявить преступление смогли оперативники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чесменскому району в марте 2025 года. Они установили, что ранее неоднократно судимый мужчина перевозил на автомобиле Volkswagen Crafter, принадлежащем знакомому, партию алкоголя без акциза. Водитель не был в курсе, какой именно груз лежал в машине. При обыске транспортного средства полицейские обнаружили 3,8 тыс. бутылок на общую сумму 1,2 млн руб.

Вскоре изъятую продукцию уничтожат.

Виталина Ярховска