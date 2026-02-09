Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Территории рынков в Аксае начнут осваивать после судебных разбирательств

Территорию бывших Аксайских рынков начнут осваивать только после завершения судебных разбирательств. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу АО «Региональной корпорации развития».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о торговых площадках «Овощной», «Атлант», «Алмаз» и «Строительный». Их закрыли в 2021 году в ходе уголовного дела об организации преступного сообщества. Фигурантом дела стал глава Аксайского района Виталия Борзенко, которого обвинили также в превышении полномочий.

Мария Хоперская

