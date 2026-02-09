Волонтерский центр Алексея Вихарева за год работы в Ирбите получил более 1,1 тыс. обращений

Волонтерский центр руководителя фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексея Вихарева за первый год работы в Ирбите обработал 1142 обращения от жителей города и близлежащих муниципалитетов, сообщили в пресс-службе Алексея Вихарева.

Фото: Дмитрий Иванов Волонтерский центр Алексея Вихарева в Ирбите

Фото: Дмитрий Иванов

Основные запросы касались ЖКХ, благоустройства, получения жилья, семейных споров, выплат и пособий, мошенничества, налогов, льгот и медицинских проблем.

Глава Ирбита Николай Юдин отметил, что центр позволяет жителям решать вопросы в родном городе, не выезжая в Екатеринбург. Он подчеркнул важность сотрудничества между волонтерами и администрацией.

Алексей Вихарев добавил, что центр стал связующим звеном между гражданами и властью, а также привлекает молодежь к общественной деятельности. Волонтеры центра работали с медработниками «Городка здоровья» на Ирбитской ярмарке, участвовали в форуме активистов в поддержку губернатора Свердловской области Дениса Паслера, провели несколько кинопоказов для жителей Ирбита, организовали серию субботников, оказали помощь пожилым и одиноким горожанам. Кроме того, Волонтерский центр занимается благотворительной деятельностью: сбором гуманитарной помощи на СВО, закупкой оборудования для больницы.

Сеть Волонтерских центров Алексея Вихарева была создана в 2023 году. Она объединяет более 1,5 тыс. активистов. Основные направления работы — здравоохранение, поддержка бойцов СВО, помощь пожилым, многодетным и малоимущим семьям, развитие молодежного спорта и экстренная помощь в ЧС.

Алексей Буров