На крупном маркетплейсе представлены 15 тысяч ставропольских товаров

Ozon запустил витрину «Сделано на Ставрополье» в июле 2025 года. Регион добился этого благодаря участию в федеральной программе «Сделано в России». Сегодня покупатели видят там свыше 15 тыс. позиций от 50 местных производителей, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ставропольские предприниматели разместили продукцию бесплатно. Платформа открыла доступ к миллионам клиентов по всей стране. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Краснодарского края чаще всего выбирают эти товары. Косметика и товары для дома лидируют в продажах.

Министр экономического развития края Антон Доронин отметил растущий спрос. Полгода назад маркетплейс заметил тенденцию: ставропольские бренды покоряют регионы. В августе россияне купили местную продукцию на 200 млн руб. Край вошел в топ-10 по объему продаж локальных марок.

Проект вписывается в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». В Ставрополье действуют более 70 инструментов поддержки бизнеса. Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул успех: 40 тыс. предпринимателей края заработали на маркетплейсах 17 млрд руб. в год. В марте 2025-го открыли логистический центр в Невинномысске — он ускорил доставку и добавил рабочие места.

Ассортимент радует разнообразием. Покупатели берут мебель, одежду, стройматериалы, товары для сада, продукты питания, косметику и сувениры. Креативная индустрия расцвела: витрина продвигает услуги 16 направлений. Корпорация развития Ставропольского края помогает с регистрацией — заявку обрабатывают за 10 дней.

К декабрю 2025-го бренды обновили рекорд продаж. Ставрополье подчеркивает качество и импортозамещение. В январе 2026-го региональный маркетплейс назвал хиты: одежда, народные промыслы и еда. Программа «Сделано в России» объединила 48 регионов — Ставрополье уверенно держит позиции.

Минэкономразвития края продолжит меры поддержки. Предприниматели регистрируют товары в онлайн-каталоге и выходят на федеральный уровень. Инвесторы, строящие санатории на КМВ, теперь заказывают дизайн и оформление локально. Это меняет экономику: малый бизнес растет, а потребители получают качественные продукты.

Станислав Маслаков