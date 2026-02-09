В Белореченске нашли фрагменты скелетов древнего земноводного хвостатого существа

В Белореченске Краснодарского края обнаружены многочисленные фрагменты скелетов древнего хвостатого земноводного, включая части черепов, сообщает Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН. По данным ученых, находки относятся к вымершему виду Mioproteus wezei, близкому родственнику современного европейского протея Proteus anguinus, обитающего в подземных озерах на западе Балканского полуострова и ставшего прототипом легенд о драконе-ольме.

Фрагменты были извлечены из отложений верхнего плиоцена возрастом около 3,3–3,0 млн лет. Они представляют собой самые полные материалы по ископаемым протеидам, ранее описывавшимся лишь по единичным позвонкам. Останки позволили впервые детально реконструировать строение черепа миопротея.

Сравнение с современным европейским протеем показало, что Mioproteus обладал более крупным и массивным черепом с широкой мордой, мощными челюстями и хорошо развитыми глазами. Число зубов у миопротея было в два раза меньше, чем у Proteus, однако они отличались большими размерами и разнообразием формы. Отсутствие носовых, верхнечелюстных и предлобных костей, а также развитый окостеневающий подъязычный аппарат указывает на неотеническую природу вида. По мнению палеонтологов, Mioproteus был крупной водной амфибией, обитавшей в открытых стоячих или слабопроточных водоемах.

Вячеслав Рыжков