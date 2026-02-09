В Дагестане после ДТП с двумя легковушками скончался пассажир

Пассажирка автомобиля «LADA Granta» была доставлена в больницу после ДТП на автодороге Хасавюрт — Бабаюрт, где в последующем скончалась от травм. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Дагестана.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Республики Дагестан

На 41 км. автодороги Хасавюрт-Бабаюрт 21-летний водитель автомобиля «LADA Vesta», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «LADA Granta»

В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля «LADA Granta» и его 51-летняя пассажирка были доставлены в больницу, где в последующем женщина скончалась от полученных тяжких телесных повреждений.

Наталья Белоштейн