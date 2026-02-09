Объем вкладов населения Ростовской области вырос на 13,6%

На 1 января 2026 года среднедушевой вклад жителей Ростовской области составил 347,6 тыс. руб., что на 13,6% больше год к году. По этому показателю область заняла 36 место среди регионов РФ. В среднем на душу населения вклады превысили номинальные среднемесячные доходы в 5,6 раза. Соответствующая информация отражены в исследовании «РИА Новости» на основе данных Центробанка РФ и Росстата.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В составленном рейтинге регионы расположены по объему банковских вкладов на душу населения, включая депозиты, привлеченные средства физических лиц и счета эскроу. Доходы населения оценивались как среднее значение за 12 месяцев, с октября 2024 года по сентябрь 2025 года. Изменение объема вкладов рассчитано как разница между показателями на 1 января 2026 года и на 1 января 2025 года.

Первые позиции рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В Москве среднедушевой вклад жителей превысил 1,8 млн руб. на человека, в Санкт-Петербурге — более 1 млн руб., а в Ненецком автономном округе — 735,8 тыс. руб.

Нижние строчки рейтинга заняли регионы Северного Кавказа. Дагестан оказался на 83 месте с объемов вкладов на душу населения в 61,6 тыс. руб., отношение к доходам — 1,3 и прирост вкладов в 2025 году — 18,4%. Карачаево-Черкесия (82 место) зафиксировала уровень доходов на душу населения в 87,5 тыс. руб., что в 2,6 раза больше среднего уровня доходов. Прирост доходов составил 24,7%. Список замкнула Кабардино-Балкария, занявшая 81 место. Объем вкладов в республике составил 93 тыс. руб., отношение к доходам — 1,8, а прирост — 21,4%.

Наталья Белоштейн