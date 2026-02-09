В Краснодаре осудили экс-председателя райсуда Ростова

Краснодарский краевой суд 9 февраля 2026 года вынес приговор бывшему председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой, индивидуальному предпринимателю Николаю Студеникину и Владимиру Боженко. Коблева признана виновной по ч. 5 ст. 290 УК РФ за получение взятки через посредника в крупном размере, Студеникин — по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, также в крупном размере, Боженко — по ч. 4 ст. 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

По материалам дела, в 2022 году фигурантка Коблева, используя свое должностное положение и авторитет, получила через посредника от Боженко 500 тыс. руб. за обеспечение отмены постановления мирового судьи о конфискации его имущества и его незаконное возвращение, включая предоставление в суд фиктивных договоров купли-продажи. Обвиняемый Студеникин выступил посредником при передаче взятки.

Суд согласился с позицией прокуратуры края и назначил Елене Коблевой десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Николаю Студеникину — шесть лет в колонии общего режима, Владимиру Боженко — девять лет в колонии строгого режима с назначением штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, то есть 15 млн руб. каждому. Елена Коблева лишена права занимать должности на государственной службе. Денежные средства, полученные в виде взятки, конфискованы в доход государства.

Вячеслав Рыжков