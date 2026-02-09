В Сочи «Газель» сбила ребенка и перевернулась в кювет

В Хостинском районе Сочи вечером 8 февраля произошло ДТП с участием автомобиля «Газель». По данным полиции, на крутом спуске по улице Измайловской водитель не справился с управлением, наехал на 13-летнюю девочку и продолжил движение, после чего автомобиль перевернулся и съехал в кювет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За рулем находился 40-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортным средством. Пострадали три человека: подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, водитель и 25-летний пассажир получили травмы.

По факту происшествия составлены материалы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда), ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным прав), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие обязательного страхования) и ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ (отсутствие диагностической карты). Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков