Спрос на ски-пассы со страховкой в Архызе вырос на 40%

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии зафиксировал 40-процентный рост продаж страховых полисов. С 1 января по 7 февраля 2025 года туристы приобрели 38 586 полисов против 27 531 в аналогичный период прошлого сезона. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз»

Туристы оформляют страховые полисы при покупке ски-пассов или услуг инструкторов. Полис действует на всей территории курорта, включая 27 км подготовленных трасс и зоны ответственности службы безопасности. Стоимость составляет 200 руб. в день. Страховка покрывает медицинские расходы в случае травмы на маркированных трассах, включая транспортировку пострадавшего и лечение.

С 2025 года курорт входит в число пилотных площадок для апробации новых стандартов безопасности на горнолыжных трассах в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2026 году планируется подключение к специальной AI-системе слежения за трассами, разработанной Центром искусственного интеллекта «Сервисы Сбера».

Увеличилось число туристов, приезжающих для активного катания на горных лыжах и сноуборде — с 75% в 2024 году до 80% в 2025 году. Доля гостей, выбирающих преимущественно пешие прогулки и экскурсионный отдых, снизилась с 25% до 20%.

«Мы отмечаем формирование более осознанной аудитории горнолыжников и сноубордистов. Гости приезжают подготовленными: приобретают ски-пассы, записываются на занятия с инструкторами и добровольно оформляют страховку как элемент культуры безопасного катания. Это свидетельствует о росте зрелости рынка зимних видов спорта в России»,— подчеркнул генеральный директор «Архыза» Роман Киранчук.

В Госдуме разработали законопроект о безопасности на горнолыжных курортах. Документ предусматривает введение обязательных правил поведения на трассах и отстранение нарушителей от катания, а также обязательную классификацию трасс по уровню сложности и травмоопасности.

Курорт «Архыз» включает две туристические деревни, более 30 отелей, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, высокогорный байк-парк с трассой протяженностью 25 км.

Тат Гаспарян