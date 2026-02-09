В Энгельсе возбудили уголовное дело из-за попытки мошенничества в ЖКХ

В Энгельсе по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере ЖКХ (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Следствие установило, что в январе этого года ресурсоснабжающая организация подавала тепло и горячую воду ненадлежащим образом. Тем не менее абоненты многоквартирных домов и муниципальные учреждения получили квитанции за услуги ЖКХ с завышенными суммами.

Получить лишние 800 тыс. руб. ресурсоснабжающей организации не удалось. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура. Плату за некачественные коммунальные услуги абонентам пересчитают.

Марина Окорокова