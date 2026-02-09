В Ростове продают доходный дом Матвея Кулакова за 180 млн рублей

На ул. Большой Садовой в Ростове-на-Дону за 180 млн. руб. продается старинный особняк. Объявление о продаже опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

Четырехэтажный особняк в стиле модерн, расположенный по адресу ул. Большая Садовая, 164, является объектом культурного наследия. Он построен в 1910-х годах.

Продавец отмечает, что в здании предлагаются в аренду коммерческие помещения. Во дворе особняка расположена парковка. Среди преимуществ дома — его удобное расположение и высокая проходимость. В здании могут быть размещены офисы, представительства компаний, образовательные учреждения, ювелирные магазины и другие организации.

Наталья Белоштейн