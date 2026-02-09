В Минводах пройдет суд над контрабандисткой крупной партии золота

В Минводах перед судом предстанет 48-летняя жительница соседнего региона по обвинению в контрабанде партии золотых слитков на 4 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фигурантку задержали в аэропорту Минвод при посадке на рейс «Минеральные Воды — Стамбул» в январе 2025 года. При себе у нее находилось шесть золотых слитков общей стоимостью более 4 млн руб.

«При оформлении выезда из Российской Федерации предметы из драгоценных металлов общей массой свыше 500 гр. женщина не задекларировала. В ходе проведения в здании пограничного досмотра аэропорта слитки обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов»,— отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн