Экспорт продукции АПК Тамбовской области в 2025 году составил 429 млн долларов

По итогам 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Тамбовской области составил $429 млн, что на 30% превысило показатели предыдущего года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В структуре агроэкспорта региона ведущие позиции занимают зерновые культуры, мясо, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, такая как сахар, меласса и кондитерские изделия. Импортерами являются 38 стран, основные из них — Узбекистан и Беларусь, а также Турция.

Предприятия Тамбовской области активно наращивают поставки в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Он является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», реализация которого рассчитана до 2030 года. Его ключевая цель — увеличить объемы экспорта сельхозпродукции как минимум в 1,5 раза по сравнению с показателями 2021 года. За 2025 год целевой показатель регионального проекта был перевыполнен на 34%.

В 2025 году экспорт продукции воронежского АПК составил более $600 млн, курского — $853 млн.

Кабира Гасанова