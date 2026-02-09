На тюменской таможне задержали столярные инструменты стоимостью более миллиона

Тюменские таможенники задержали незаконную партию столярных инструментов из Казахстана на сумму 1,19 млн руб. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В незадекларированных товарах нашли более 150 инструментов канадского и американского производства. Там были лезвия, резцы, рубанки, наборы со стержнями, книги по деревообработке на иностранном языке.

Груз отправила фирма из Алматы в адрес российского получателя в Москве. Предприниматель задекларировал принадлежности, чтобы распоряжаться ими дальше, и выплатил 402 тыс. руб. налогов.

«"Серые" схемы ввоза товаров таможня выявляет как в ходе работы мобильных групп на российско-казахстанском участке государственной границы, так и в ходе контроля на внутреннем рынке. После задержания груза и вынесения таможенным органом решения по нему, собственник еще имеет возможность получить его в пользование»-- пояснил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.

Ранее жителя Тюменской области оштрафовали за контрабанду валюты. При прохождении таможенного контроля он скрыл от сотрудников таможни факт перемещения более 2,4 млн руб. в иностранной валюте.

Анна Капустина