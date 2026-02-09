Скорая помощь на выходных понадобилась 1,3 тыс. тюменцев

За выходные 7 и 8 февраля скорая помощь выезжала к 1313 жителям Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

686 вызовов были экстренными, еще 627 — связаны с неотложной помощью. 564 пациента доставили в стационары.

«За этот период диспетчеры передали в поликлиники 709 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.»,— указано в сообщении.

Еще 80 человек по телефону проконсультировали по поводу работы ночного стационара, действиях в случае острой зубной боли и другим вопросам.

Анна Капустина