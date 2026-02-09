Школу на 1,3 тысячи мест в Батайске планируют достроить в 2027 году

В Батайске продолжается строительство новой школы на 1,3 тысячи мест. Сейчас ее готовность оценивается в 33%. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Новую школу строят на месте средней общеобразовательной школы №6. Здание возвели еще в 1913 году, степень износа за все время превысила 70%.

Проект школы предусматривает создание учебных блоков для средней и старшей школы. В здании также разместят актовый зал на 540 мест, спортивные и тренажерные залы, столовую и библиотеки. На территории учреждения появятся игровые и спортивные площадки, стадион и зоны отдыха для учеников.

Достроить школу планируется к марту 2027 года.

Мария Хоперская