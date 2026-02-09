На Ставрополье ожидаются снегопад и резкое понижение температуры

К концу суток 9 февраля в Ставропольском крае ожидается существенное понижение температуры и снегопад. Из-за этого все коммунальные службы и энергетики перейдут к режиму работы в нештатных ситуациях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона поручил краевым МинЖКХ и Минэнерго, ресурсоснабжающим организациям проверить готовность аварийно-восстановительных бригад, а Миндору — следить за ситуацией на дорогах и принимать меры, исходя из обстановки.

Кроме этого, главам муниципалитетов поручено быть на связи с жителями, в том числе через соцсети.

Наталья Белоштейн