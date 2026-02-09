В Белгороде требуют восстановления 554 жилых объекта

За неделю со 2 по 8 февраля в Белгороде были выявлены повреждения 14 жилых объектов. Отремонтированы — 57 домов и квартир. На текущей неделе планируется восстановить еще 55. Всего же в работе сейчас остается 554 объекта — 361 квартира и 193 частных дома. Об этом 9 февраля сообщил мэр города Валентин Демидов на совещании в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, по словам господина Демидова, за минувшую неделю повреждения получили 38 машин. Сейчас эксперты-оценщики работают со 152 автомобилями. Завершить процесс планируют до 15 февраля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», утром 9 февраля в Белгороде без тепла оставался 31 многоквартирный дом. Помимо этого, произошло аварийное отключение от электроснабжения скважин 4-го и 6-го водозаборов, в результате чего без воды остались около 100 тыс. абонентов в центральной и северной частях города. Власти планируют ликвидировать последствия ударов ВСУ до конца дня.

Подробнее о последствиях ракетных ударов по Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов