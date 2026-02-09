В Геленджике начался ремонт водопроводных сетей на улице Полевой

На улице Полевая в Геленджике с 9 февраля началась реконструкция водопроводных сетей на участке от улицы Леселидзе до улицы Крымской. О старте работ оповестили в пресс-службе администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с проведением ремонтных работ и разрытием проезжей части движение транспорта организовано по объездным маршрутам по улице Леселидзе до улицы Чкалова, а также по улицам Грибоедова и Полевая.

Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что на участке по улице Полевой водопроводные сети находятся в критическом состоянии, и в 2025 году там было зафиксировано около десяти аварийных ситуаций. Работы по реконструкции инженерных коммуникаций будут вестись комплексно с представителями других ресурсоснабжающих организаций.

По словам главы города, подрядчик «Концессия водоснабжения — Геленджик» должен будет выполнить реконструкцию сетей до начала осени. Протяженность водопровода на участке составляет 839 м.

София Моисеенко