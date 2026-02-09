Пассажиропоток аэропортов Ставрополья превысил 350 тысяч человек

В январе 2026 года аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод обслужили 351,7 тыс. пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что обеспечивать стабильный пассажиропоток помогают новые терминалы внутренних воздушных линий аэропорта Ставрополя и Минеральных Вод, которые открылись в 2024 и 2025 году.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», до начала 2030 года будет проведена реконструкция международных терминалов обоих аэропортов Ставропольского края. В частности, планируется расширение взлетно-посадочных полос.

По данным министерства, в 2025 году пассажиропоток двух аэропортов региона составил 5,1 млн. человек.

Наталья Белоштейн