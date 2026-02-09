Курский БК «Динамо» выиграл у «Нефтяника» в первом матче с новым тренером

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Нефтяником-Титаном» из Омской области в рамках регулярного этапа Премьер-лиги. Игра прошла в Курске и завершилась со счетом 85:68 в пользу курянок (19:13, 18:15, 24:23, 24:17).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча ЖБК «Динамо-Курск» против «Нефтяник-Титан»

Фото: ЖБК «Динамо-Курск» Фото с последнего матча ЖБК «Динамо-Курск» против «Нефтяник-Титан»

Фото: ЖБК «Динамо-Курск»

Самыми результативными игроками курской команды стали Киара Линскенс, заработавшая 21 очко и выполнившая 13 подборов. Также отличились Вероника Сазонова (14 очков, шесть передач), Нина Глонти (12 очков, пять передач и пять подборов) и Ольга Фролкина (12 очков).

Этот матч стал первым для команды под руководством нового главного тренера Александра Ковалева, который заменил Сергея Вознюка и будет руководить клубом до конца сезона.

«Динамо-Курск» по итогам встречи упрочило свои позиции в верхней части турнирной таблицы премьер-лиги — команда занимает вторую строчку. Соперницы из «Нефтяник-Титана» находятся во второй половине турнирной таблицы — на 11-м месте.

Алина Морозова