Оборот розничной торговли Ставропольского края в 2025 году превысил 1 трлн рублей

Северо-Кавказстат зафиксировал рекордный оборот розничной торговли в Ставропольском крае за 2025 год — около 1 трлн руб. в сопоставимых ценах. Этот показатель вырос на 4,9% по сравнению с 2024 годом, когда объем достиг 884 млрд руб. с приростом 9,7% к 2023-му. То есть, темпы роста сократились практически вдвое. Торгующие организации и индивидуальные предприниматели вне рынков обеспечили 91,1% оборота, а ярмарки и рынки добавили 8,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Пищевые продукты, напитки и табачные изделия заняли 45,4% структуры — их продали на 455 млрд руб., что на 3% больше прошлогоднего уровня. Непродовольственные товары с долей 54,6% принесли 546,7 млрд руб. с ростом 6,4%, что подчеркивает спрос на одежду, бытовую технику и электронику. Этот тренд продолжил динамику года: за январь—август оборот составил 643,4 млрд руб. (+3,8%), за десять месяцев — 817,3 млрд руб. (+4,7%), а за ноябрь — уже 728 млрд руб. (+4%).

Оборот общепита, напротив, просел до 71,5 млрд руб. (-4,4%), что эксперты связывают с насыщением рынка кафе и фудкортов после бума 2023–2024 годов. Региональные власти ранее прогнозировали рост торговли до 764 млрд руб. в 2025-м, но итог превысил план на 30% благодаря восстановлению потребления после инфляции и сезонному спросу на товары.

Рост розницы отражает устойчивость ставропольской экономики: регион привлек 430,6 млрд руб. инвестиций в основной капитал (+12,2%), что стимулировало торговлю. Потребители активнее покупали импортозамещающие товары, а логистика через Невинномысск и Буденновск ускорила поставки.

При этом, на фоне разворачивающегося системного экономического кризиса, темпы роста замедлились практически вдвое. В 2026 году власти ожидают дальнейший подъем на 7–8% за счет новых ТЦ и e-commerce. Эксперты считают такие оценки оптимистичными и ожидают усиления стагнационных трендов, особенно в таких отраслях, как общепит и розничная торговля непродовольственными товарами, на фоне изменения структуры потребления в условиях снижения покупательской способности населения.

Станислав Маслаков