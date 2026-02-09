Для реконструкции «Авроры» в Краснодаре укрепят грунт

В Краснодаре продолжается реконструкция кинотеатра «Аврора», в рамках которой планируется создание высокопрочного основания, работы по которому должны завершить в 2026 году, сообщили «Ведомости Юг» в мэрии города. В настоящее время вокруг здания ведется устройство форшахты «стена в грунте» — подземной системы траншей с установленными опорами для предотвращения смещения почвы. Кроме того, инвестор, ООО «Инвестстрой», занимается ограждением котлована, обустройством анкерной и распорной системы, а также установкой буронабивных свай.

Фото: kurortkuban.ru

В 2025 году были завершены первоочередные и противоаварийные работы, направленные на сохранение сооружения, а также реставрирована скульптура «Аврора». В мэрии отметили, что все строительно-монтажные работы в рамках реконструкции планируется завершить к концу 2028 года. После этого инвестор будет предоставлять на площадке кинотеатра услуги по организации досуга и образовательных программ, проведению культурных мероприятий и другим направлениям.

В рамках реставрации на объекте планируется создание современного кинозала на 1,2 тыс. мест, фудкорта с медиапространством, ресторана авторской кухни и подземной парковки. ООО «Инвестстрой», реализующее проект, принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому; соглашение с компанией администрация города подписала в 2019 году.

Вячеслав Рыжков