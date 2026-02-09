В Татарстане объем вкладов на душу населения составил 386,3 тыс. руб. По этому показателю Татарстан занял 26-е место в рейтинге российских регионов на 1 января 2026 года, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Объем вкладов на одного жителя Татарстана составил 386,3 тысячи рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Объем вкладов на одного жителя Татарстана составил 386,3 тысячи рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам в Татарстане составляет 5,6. За 2025 год вклады жителей республики выросли на 16,4%.

Чувашия расположилась на 37-е позиции среди регионов. Объем вкладов на душу населения составляет 343,4 тыс. руб. При этом отношение вкладов к среднемесячным доходам выше, чем в Татарстане, — 7,7. Прирост вкладов за год составил 19%.

Марий Эл заняла 59-е место. Здесь объем вкладов на душу населения равен 268,4 тыс. руб., отношение к доходам — 6,5. Прирост вкладов в 2025 году составил 20,9%.

В целом по России объем вкладов на душу населения на начало 2026 года составил 496,6 тыс. руб. Отношение вкладов к среднемесячным доходам — 7. За год вклады россиян выросли на 14,5%.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В Москве объем вкладов на душу населения достиг 1 843,5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 1 042,5 тыс. руб., в Ненецком автономном округе — 735,8 тыс. руб.

Анна Кайдалова