В январе предприятиям Кубани вынесли 10 предостережений за ввоз подкарантинной продукции

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в январе 2026 года вынесло 10 предостережений предприятиям, импортировавшим подкарантинную продукцию на территорию Славянского района Краснодарского края. Все нарушения выявлены при анализе данных федеральной государственной информационной системы «Аргус-Фито».

В ходе мониторинга соблюдения требований федерального карантинного фитосанитарного контроля установлено, что предприятия систематически не исполняют два ключевых обязательства: не уведомляют Россельхознадзор о факте доставки подкарантинной продукции и не погашают карантинные сертификаты в ФГИС «Аргус-Фито» в установленные сроки — в течение одного рабочего дня с момента прибытия груза. Нарушения создают риски для фитосанитарного благополучия региона, затрудняя оперативный контроль за перемещением продукции высокого карантинного риска.

Среди зафиксированных инцидентов — поставки продукции с повышенной угрозой распространения карантинных организмов. Так, в адрес юридического лица поступила соя продовольственная общим объемом 666,8 т, разбитая на партии в 392,9 т, 168,16 т и 105,76 т. Карантинные сертификаты были оформлены, однако уведомления о доставке в территориальный отдел Россельхознадзора не поступили, а сертификаты не погашены в системе.

Индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Кушнир Н.Н. были поставлены 16 тыс. саженцев яблони. Несмотря на наличие сертификатов, факт доставки не заявлен, документы не закрыты в ФГИС. Аналогичная ситуация зафиксирована у индивидуального предпринимателя Зарубицкого Е.С., получившего 3175 саженцев плодовых культур с открытой корневой системой: сертификаты оформлены, но извещение и погашение в системе не выполнены.

