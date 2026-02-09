Денис Паслер поздравил с праздником работников гражданской авиации

Глава Свердловской области Денис Паслер поздравил с профессиональным праздником работников гражданской авиации. Он пожелал им «неизменно быть на высоте и успешно покорять небесные вершины».

«Гражданская авиация успешно отвечает всем актуальным запросам современного общества. Благодаря развитому авиасообщению Свердловская область по праву считается одним из ключевых транспортных узлов России»,— сказал господин Паслер.

Он отметил авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая работает в регионе, и екатеринбургский международный аэропорт «Кольцово». Глава региона подчеркнул, что эти компании заботятся о комфорте и безопасности пассажиров, а сотрудники авиации на Урале могут разрешить самые сложные ситуации и взять на себя ответственность за жизнь людей.

«Уважаемые пилоты, бортпроводники, инженеры, диспетчеры, конструкторы, сотрудники аэропортов! Желаю вам всегда держать курс на достижение самых заветных и важных целей, следовать согласно намеченному маршруту, неизменно быть на высоте и успешно покорять небесные вершины»,— сказал Денис Паслер.

Анна Капустина