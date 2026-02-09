На Кубани в 2025 году УФАС выявило 385 нарушений в сфере госзакупок

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю в 2025 году признало обоснованными 385 жалоб на нарушения в сфере государственных закупок. Всего за год по этой категории в региональное УФАС поступила 1 тыс. обращений, среди которых рассмотрено 969 претензий. Это на 24,5% меньше, чем в 2024 году, когда было подтверждено 510 нарушений из 1,3 тыс. жалоб.

По всем выявленным нарушениям выданы 287 предписаний об устранении несоблюдений законодательства о контрактной системе. В рамках 730 внеплановых проверок антимонопольный орган зафиксировал 315 нарушений, 37 из которых потребовали выдачи предписаний об их устранении.

По данным УФАС, наибольшее число нарушений пришлось на строительную сферу и закупки медицинского оборудования, что связано с разнообразием работ, номенклатурой медицинских изделий и высокой конкуренцией среди участников, а также привлекательностью контрактов с точки зрения максимальной цены.

Наиболее распространенными нарушениями ведомство назвало указание конкретного производителя товара в документации, требование территориального размещения поставщика на Кубани, а также необоснованное отклонение заявок участников по причинам, не предусмотренным конкурсной документацией. Эксперты отмечают, что выявленные проблемы в первую очередь связаны со спецификой рынка и системными пробелами регулирования, а не с особенностями регионального законодательства.

Вячеслав Рыжков