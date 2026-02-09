В Екатеринбурге возбудили дело из-за подтопления дома кипятком

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за подтопления кипятком жилого дома на пер. Выездном (Железнодорожный район). Аварию не могли устранить шесть дней, а на стенах дома начала появляться плесень, сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявка о подтоплении подвала поступила управляющей компании 18 января. Аварию не устраняли почти неделю, при этом на улице в это время стояли низкие температуры. Жильцы дома рассказали, что трубы в подвале не меняли очень давно, хотя коммунальные услуги они оплачивают вовремя.

«Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью жителей многоквартирного дома, в том числе несовершеннолетних детей и инвалидов, а также воспрепятствуют жильцам осуществлять свои права на безопасные и благоприятные условия проживания»,— указали в ведомстве.

Прокуратура направила материалы в следственные органы, там возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство контролирует проведение расследования.

Анна Капустина